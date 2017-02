Villingen-Schwenningen (cos). Die neue Integrierte Leitstelle am Schwarzwald-Baar-Klinikum ging gestern in Betrieb – nur Probleme mit dem Hausnotruf trübten den sonst reibungslosen Umzug."Ich habe gerade im Altbau das Licht ausgemacht", erzählte der Leiter der Integrierten Leitstelle, Dirk Sautter, gestern Nachmittag gegen 16 Uhr auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Da lief der Betrieb in der Integrierten Leitstelle längst – bereits kurz nach 9 Uhr war der erste "richtige" Notruf über die Nummer 112 in der Klinikstraße angekommen. Doch während die Notrufe reibungslos auf die neuen Leitungen umgelegt worden sind, war der Hausnotruf das große Sorgenkind beim DRK. 24-Stunden-Hilfe auf Knopfdruck verspricht dieser vor allem für alleine lebende Senioren, doch bei der Umstellung des Hausnotrufs habe es "extrem gehakt in der Technik", bedauert Sautter, was eine "relativ lange Fehlzeit" zur Folge gehabt habe. Noch gestern Abend arbeiteten die Techniker am Problem, wenngleich es zwischenzeitlich soweit gelöst worden sei, dass alle Hausnotrufe in der neuen Integrierten Leitstelle gesehen und bearbeitet werden konnten. Abgesehen davon aber klappte der Umzug der 112 offenbar wie am Schnürchen: Die vorsorglich bereitgehaltene Doppelbesetzung an alter und neuer Leitstelle konnte schon gestern Abend wieder aufgelöst werden und beim gemeinsamen Umtrunk stieß das Team gestern Abend auf die gemeisterte Mammutaufgabe an.