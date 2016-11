VS-Villingen. Die Villinger Kantorei startet am Donnerstag, 1. Dezember, in eine neue Probenphase für den Kantatengottesdienst in der Johanneskirche am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aufgeführt wird die sechste Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach sowie "Weihnachten" aus den sechs Sprüche für achtstimmigen Chor von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Proben finden immer donnerstags ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus, Wehrstraße 2, statt. Interessierte sind zu den Proben willkommen. Informationen unter www.kirchenmusik-vs.de oder im Bezirkskantorat, Telefon 07721/84 51 46, info@kirchenmusik-vs.de.