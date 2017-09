Villingen-Schwenningen Privatsammler zeigen ihre ganz besonderen Schätze

William Grieshaber hatte Bilder von Guido Schreiber, der 1886 als Sohn des Postverwalters Franz Schreiber in Bad Dürrheim geboren wurde, ausgestellt. Ihm gefalle an den Bildern die Bodenbeständigkeit der Motive, die Vielfalt der Farben und die Tiefsinnigkeit und Vergänglichkeit im weitem Himmel und kahlen Bäumen.

Manfred Hildebrand hatte akribisch Postkarten, Speisekarten, Geschirr oder viele kleine Streichholzschachteln aus Gaststätten gesammelt, wobei es ihm die ehemalige Blume Post ganz besonders angetan hatte.

Brigitte Deimling berichtete von der Stammtischgruppe "Hockenbacher", die nicht vom alten Geschlecht der Hockenbacher stammte, sondern mit Begeisterung im Torstüble oder im Bären am Stammtisch hockten und so ihrer Gruppe den passenden Namen gegeben hatten. Man habe an den Stammtischen, an besonderen Tagen traf sich die Damenwelt dort, nie gelästert oder über Politik gesprochen, aber Witze habe man gerne gehört, berichtete Brigitte Deimling, die letzte der Hockenbacher Stammtischdamen.

Manfred Hildebrand hatte eine ganz Vitrine mit alten Schuhen gefüllt, schließlich gehört er dem Turnverein an und war leidenschaftlicher Fußballer. Manfred Beichl hatte die komplette Sammlung von Zinntellern, jedes ein Unikat, 31 an der Zahl, ausgestellt.

Die Sammler hoffen nun auf ganz viele Besucher, insbesondere auch Jugendliche und Kinder, die sich für Vergangenes aus ihrer Doppelstadt interessieren mögen.