Villingen-Schwenningen Private Musiklehrer schlagen Alarm

Der Tonkünstlerverband Baden-Württemberg macht sich seit Mitte Januar in einer offenen Petition im Internet dafür stark, dass private Musikschulen und Lehrer die Möglichkeit haben, an der Ganztagsbetreuung mitzuwirken. Bisher seien solche vom Kultusministerium genehmigten Kooperationsverträge nur mit öffentlichen Musikschulen möglich. Zudem drängt der Verband darauf, dass der Nachwuchs das Schulgelände ebenso wie für den Sport- auch für den Musikunterricht unbeaufsichtigt verlassen darf. Dies sei landesweit in vielen Fällen nicht erlaubt.

Als Regionalvorsitzender des Tonkünstlerverbands wirbt Hebsacker in der Doppelstadt für den Vorstoß, gerade mit Blick auf die Gleichstellung von Lehrern freier und öffentlicher Musikschulen. Beispielsweise gebe es eine klare Anweisung der Verwaltung, dass er an Pinnwänden in Kindergärten und Schulen weder Werbung für Konzerte noch für sein Kursangebot aufhängen dürfe. Von weitaus größerer Bedeutung sei jedoch die Integration privater Lehrer in den Schulbetrieb, da sonst die kulturelle Vielfalt und die einzigartige Breite musikalischer Bildung in Gefahr sei, für die Deutschland bis jetzt international Anerkennung finde.

In Villingen-Schwenningen sei die Musikakademie an den Schulen aktiv, allerdings vermittle sie nur in ganzen Klassen oder großen Gruppen die elementaren Grundkenntnisse. Stunden für einzelne Schüler gebe es nicht. Aber nur so lasse sich ein Instrument tatsächlich lernen und eine Begabung gezielt fördern. Das sei natürlich auch eine Frage des Raumangebots, da sprenge Einzelunterricht wohl die Kapazitäten jeder Schule. Und deshalb spiele die Genehmigung, dass Kinder für den Musikunterricht aus der Schule fortgehen können, eine zen­trale Rolle. "In der Oberstufe kommen viele Jugendliche in Hohlstunden zu uns, das muss doch in der Unterstufe ebenfalls möglich sein", stellt Hebsacker fest. So schlägt er vor, Zeitfenster für kulturelle Bildung in der Ganztagsbetreuung zu reservieren, die auch der individuellen Musikausbildung dienen könnten.