Mit einer pfiffigen Idee betreibt der Inhaber der Boutique Moos in der Oberen Straße in Villingen derzeit Eigenwerbung in bestem Charity-Sinne. Vor seinem Geschäft hat Designer Mike Lorenz einen Kleiderständer mit warmen Klamotten aufgestellt. Sein Motto hierzu: "Dir ist kalt? Nimm etwas Warmes! Du willst helfen? Lass’ etwas da." Ähnlich wie beim Villinger Warmnachtsbaum am Münster werden hier Bedürftige und Helfende unkompliziert zusammengebracht. Foto: Spitz