VS-Villingen. Harmonisch und in bester Ordnung – nicht immer verlief eine Mitgliederversammlung der Glonki-Gilde so wie am Samstagabend im Gemeindesaal der St. Konradskirche. Alle Amtsträger wurden einstimmig wiedergewählt. Glonkivatter Günther Reichenberger hatte leichtes Spiel, sieht man einmal von den Dauergesprächen einiger Mitglieder ab, gegen die nicht nur er am Mikrofon anreden musste.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr fiel positiv aus, trotz einer zum Teil verregneten Straßenfasnet 2017. Angepackt wurde der Umbau der Glonkihalle im Unteren Dammweg. Die sanitären Einrichtungen sind renoviert, weitere Modernisierungen folgen. Reichenberger dankte den vielen Freiwilligen, die mit anpacken. Auch bei den Bällen und dem Sommerfest könne man auf eine große Zahl Ehrenamtlicher zurückgreifen – "das ist toll".

Da Griffelspitzer Marcus Scheithauer mit dem Trommlerzug beim Kölner Karneval weilte, verlas seinen letzten Jahresrückblick Gildemeister Frank Zimmermann. Scheithauer scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Amt, zu seinem Nachfolger wurde der Narrenspiegel-Redakteur Holger Bögelsack-Singler gewählt.