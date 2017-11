Villingen-Schwenningen Preisträgerinkommt nach VS

Erst vor wenigen Tagen hat die Saxofonistin Angelika Niescier den Albert-Mangelsdorff-Preis in Berlin erhalten, eine der renommierten Auszeichnungen für Jazzmusiker in Deutschland. Am Samstag, 11. November, 21 Uhr, ist die Musikerin mit einer New Yorker Band im Villinger Jazzkeller zu erleben.