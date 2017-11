Villingen-Schwenningen Preis geht in den Kreis

Kienzler stellte ihre Abschlussarbeit am 29. September 2017 im Rahmen des Deutschen Pflegekongresses in Münster vor, in dessen Rahmen die DGF die Preisverleihung vornahm. Manuela Kienzler hatte die Facharbeit zum Thema "Simulation in der praktischen Ausbildung von pädiatrischen Intensivpflegekräften" als Abschluss ihrer zweijährigen Fachweiterbildung verfasst und sich damit um den bundesweit ausgeschriebenen DGF-Nachwuchsförderpreis beworben.

"Der praktische Anteil in der Ausbildung ist sehr wichtig", meint die Intensivpflegefachkraft, "ein Simulationstraining – also das Üben, beispielsweise mit einer speziellen Puppe – kann dazu beitragen, die Auszubildenden auf unterschiedliche Situationen vorzubereiten: Gerade im Notfall – zum Beispiel bei einer Reanimation – muss ja alles schnell gehen."

Ein Ansatz, der auch bei der DGF gut ankam: Manuela Kienzler wurde für den DGF-Nachwuchsförderpreis nominiert und als eine der drei Besten zum Deutschen Pflegekongress in Münster eingeladen, wo sie ihre Überlegungen dem dortigen Fachpublikum vorstellte.