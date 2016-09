Villingen-Schwenningen Predigtreihe beschäftigt sich mit Vielfalt des Glaubens

Das diesjährige Themenjahr erzählt von den weltweiten Veränderungen in der Kirche und vom internationalen Pluralismus protestantischer Kirchen. Die Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Villingen haben jeweils ein Segment aus der Vielfalt des weltweiten christlichen Glaubens herausgegriffen, das sie aus ihrer Sicht in einer Predigtreihe anschauen werden. Die letzte Predigt mit dem Blick auf die weltweite Kirche wird am 30. Oktober Pfarrer Alfred Moto-Poh aus Kamerun halten, der nach dem Gottesdienst Bilder aus seinem Land zeigen wird. Interessierte können sich aus den Themen das heraussuchen, was sie besonders anspricht. Die Predigtreihe im Einzelnen:

Pfarrer Oliver Uth: "Damit sie alle eins seien" (Johannes 17,21), Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE), 18. September, 9.30 Uhr Lukaskirche sowie 23. Oktober, 9 Uhr Christuskirche, Unterkirnach und 10.30 Uhr Pauluskirche.

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel: 200 Jahre Basler Mission – 150 Jahre Shanti Cathedral in Mangalore: 25 Jahre Bezirkspartnerschaft Villingen/ Karnataka-Süd, 18. September, 10 Uhr, Versöhnungs­kirche, Marbach sowie 9. ­Oktober, 9 Uhr, Christuskirche, Unterkirnach und 10.30 Uhr Pauluskirche.