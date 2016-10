Villingen-Schwenningen Praxisnahes Arbeiten ist das Ziel

Mit den Lernfabriken 4.0 sollen insbesondere Azubis in dualen Ausbildungsgängen wie Mechatronik, Industrie- oder Elektrotechnik, aber auch Fachschüler und Schüler von Technischen Gymnasien für Industrie 4.0-Systeme in einer möglichst praxisnahen Lernumgebung qualifiziert werden. Insgesamt werden an der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen für dieses Projekt rund 1,15 Millionen Euro am Standort VS-Schwenningen investiert, um die Schule fit für das Thema Industrie 4.0 zu machen. Das Land Baden-Württemberg fördert die Einrichtung der Lernfabrik an der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen mit 500 000 Euro Zuschuss, der Schwarzwald-Baar-Kreis investiert 525 000 Euro aus dem Kreishaushalt und mit rund 120 000 Euro beteiligt sich die regionale Wirtschaft an diesem Projekt. Die Einweihung der Lernfabrik ist am Freitag, 28. Oktober vorgesehen.