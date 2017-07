Villingen-Schwenningen "Präsidium in Konstanz lehnen wir ab"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hat sich für den Verbleib des Polizeipräsidiums in Tuttlingen ausgesprochen. "Ein Polizeipräsidium in Konstanz lehnen wir ab", sagte der Verbandsvorsitzende Jürgen Guse (CDU) bei der Sitzung des Verbands am Freitag in Tuttlingen. "Das ist eine Schwächung der Region." Solange wie die Kreisstädte Villingen-Schwenningen, Rottweil und Tuttlingen sich in einem Standortwettbewerb um das Polizeipräsidium befanden, hatte der Verband keine Partei ergriffen. "Wir wollten nicht als Oberschiedsrichter auftreten", sagte Guse. Das sei nun – da es auf die Entscheidung zwischen Tuttlingen und Konstanz hinauslaufe – anders.