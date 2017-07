Villingen-Schwenningen Präsident gefunden?

Während vor Ort die Geschäfte weiterlaufen, geht es hinter den Kulissen zur Sache. Laut Stuttgarter Zeitung steht eigentlich längst fest, wer Pick beerben soll: der 56-jährige Landeskriminaldirektor Martin Schatz, der ranghöchste Kriminalbeamte im Südwesten, der gerade als Landeskriminaldirektor im Ministerium sitzt. In Freiburg und Rottweil war er schon tätig – Villingen-Schwenningen wäre also nicht aus der Welt.

Doch bevor diese Personalie, für die die Bewerbungsfrist schon rund ein halbes Jahr verstrichen ist, besetzt werden kann, müssen noch Formalien geklärt werden. Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung ist die Frage der Besoldungsgruppe noch nicht geklärt – ausgeschrieben ist die Stelle für die Besoldungsgruppe W3, was mit einem Grundgehalt von 6800 Euro verbunden wäre. Innenminister Thomas Strobl würde dem Bericht zufolge sogar 7800 Euro bezahlen (das entspräche Besoldungsgruppe B3) – allerdings wolle er das Pensionsalter nicht absenken, was für den neuen Präsidenten der Polizeihochschule in VS ein Nachteil sei. Demnach überlegt man nun deshalb, den neuen Präsidenten einfach auf acht Jahre befristet nach VS abzuordnen. Die rechtliche Prüfung eines solchen Verfahrens läuft laut Polizei-Staatssekretär Martin Jäger (CDU). Im Innenministerium selbst gibt man sich hingegen zugeknöpft: "Zu einzelnen Personalangelegenheiten äußern wir uns nicht", so Carsten Dehner von der dortigen Pressestelle.