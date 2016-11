Villingen-Schwenningen Powerfrau mit phänomenaler Bühnenpräsenz

Die Dozentin für Jazz-Gesang wird zusammen mit Studierenden und Kollegen eine spritzige Mischung aus Jazz-, Rock- und Poptiteln etwa von Errol Garner, Secret Garden und Amy Winehouse servieren, die so abwechslungsreich, bunt und quicklebendig ist wie ein orientalischer Gewürz-Bazar. Mit dem Benefizkonzert im Würfelsaal der Voba werden bedürftige Studierende unterstützt; Beginn 19.30 Uhr.

Die Studierenden von Anika Neipp sind vorwiegend angehende Schulmusiker, die Musik in Gymnasien unterrichten wollen. Sie verstehen sich als musikalische Allrounder, die parallel zu ihrer instrumentalen und pädagogischen Ausbildung an der Hochschule das Verbreitungsfach Jazz- und Popularmusik belegt haben. "Nicht selten ergeben sich daraus künstlerische Solo-Karrieren", sagt Anika Neipp, die seit 16 Jahren Hochschuldozentin in ihrer Heimatstadt ist. "Die Studierenden entfalten im kreativen Ausprobieren oft ungeahnte Talente." Das Publikum kann sich auf die Bekanntschaft mit den Sängerinnen und Sängern Sabrina Blatter, Saskia Saegeler, Phillipp Jahn, Marius Schnurr, Jacob Fauser, Dominik Wittmann, Sinnika Kimmich, Felix Sommer und Tamara Flad freuen, die ebenso wie ihre Lehrerin in unterschiedlichen Konstellationen von Solo und Duo bis zum Chor zu erleben sein werden. Begleitet werden sie von einer flexibel agierenden Combo, die aus Jacob Fauser und dem Dozenten Raphael Lott am Klavier besteht, Marius Schnurr und Jonas Schwall spielen Gitarre, Jan Störtzenbach ist der Bassist und Elijah Kaufmann der Schlagzeuger. Für glanzvolle Saxophon-Akzente sorgen Professor Matthias Anton und Felix Sommer. Roter Faden im Programm ist Lust und Laune der Protagonisten mit ihren individuellen und höchst kontrastreichen stilistischen Vorlieben.

Die Musikfreunde werden ein schillerndes Kaleidoskop aus alten und neuen Titeln wie "Valerie" von Amy Winehouse, dem Jazz-Klassiker "Misty", "New York State Of Mind" von Billy Joel, "Hey Laura" von Gregory Porter, "All Of Me" von John Legend und weiteren Lieblingssongs erleben.