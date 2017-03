Allerlei "post-fastnachtliche" Aktivitäten waren am Wochenende in Villingen zu beobachten. Mit den Rückbauten ist die Fasnet nun endgültig vorüber. Unser Bild zeigt Mitglieder der Glonki-Gilde, die am Bickentor die Getränkekisten nach unten transportierten. Foto: Trenkle