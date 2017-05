Villingen-Schwenningen Posse um Grünfläche hat nun ein Ende

VS-Schwenningen. Das saftige Gras rankt mittlerweile ein ganzes Stück in die Höhe und zeugt davon, dass die Grünfläche in der 180-Grad-Kurve der Esslinger Straße in diesem Frühjahr noch nicht betreten wurde. Kein Wunder, denn das Schild, dass das Ballspielen zwischen 9 und 13 Uhr sowie 15 und 17 Uhr erlaubt hatte, ist wieder weg. Warum?

Alles hatte im vergangenen Frühjahr begonnen, als sich mehrere Anwohner der Esslinger Straße – vereint als Interessengemeinschaft – über den Lärmpegel rund um ihr Haus beschwert und auf die städtische Polizeiordnung gepocht hatten (wir berichteten). Denn die öffentliche Wiese hatten Kinder immer wieder zum Fußballspielen genutzt.

Unter dem Credo, sich nicht vertreiben zu lassen, hatten daraufhin die betroffenen Eltern – mithilfe von Joachim Spitz von der ProKids-Stiftung – einen Vorstoß bei der Stadt gewagt. Und erreicht, dass im Dezember auf der Fläche das Schild aufgestellt wurde. Bereits damals hatten die Anwohner wiederum angekündigt, sich rechtliche Beratung zu holen. Sie hatten sich übergangen gefühlt.