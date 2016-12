Villingen-Schwenningen Positiver Rückblick – schwieriger Ausblick

Eine ansteigende Tendenz sei bei der Teilnahme am Mittagstisch der Schul- und Kindergartenkinder zu verzeichnen, ebenso beim Angebot für die Nachmittagsbetreuung. In diesem Zusammenhang dankte Gudrun Furtwängler dem Förderverein der Grundschule, der diese Maßnahmen ermöglicht. Dankesworte richtete sie auch an die heimische Firma Garten-Halter aus, die kostenlos die Pflege und Unterhaltung der Verkehrsinsel in der Douglaisenstraße vornimmt.

Um genau zehn Einwohner hat sich Rietheim vergrößert. Im November des Vorjahres waren es 1054, in diesem Jahr sind es 1064. Insgesamt wurden im Rathaus 118 Personalausweise und Reisepässe ausgestellt. "Ein Zeichen, dass die Ortsverwaltung von den Einwohnern gut angenommen wird", freute sich Furtwängler.

Mit ihrem Ausblick für 2017 war sie schnell fertig. "Ich habe keine Hoffnung, dass Großartiges gemacht wird, denn der Haushalt wurde tüchtig zusammengezurrt. Rietheim stehen im Vermögenshaushalt 95 000 Euro zur Verfügung, im Verwaltungshaushalt 59 000 Euro. Geplant sind die Fertigstellung der alten Moste zu einem Gemeinschaftsraum und die Verbesserung der Bühnentechnik in der Turn- und Festhalle. Damit soll nach der Fastnacht begonnen werden.

Gehofft werde, in die Planung für die gewünschte Mensa in der Grundschule einsteigen zu können. Eine Bedarfserhebung wurde gemacht, die an das zuständige Amt geleitet wurde. Auf der Wunschliste werde die Gehwegverbreiterung in der Pfaffenweilerstraße bleiben, das habe Bürgermeister Detlev Bührer versprochen. Mehr könne vermutlich nicht erwartet werden. Hierzu bemerkte Ortschaftsrat Bernd Bucher: "Was mit dem Rathaus der Stadt zu tun hat, funktioniert nicht. Die Verwaltung ist wohl nicht im Stande, die vorhandenen Gelder auszugeben."