Villingen-Schwenningen Positive Aussichten fürs neue Jahr

"Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass es vorangeht", meinte er. Auch wenn erst mit viel Fantasie erkennbar ist, dass bereits im Frühling nach dem Abitur in den noch kahlen Räumen Schulunterricht stattfinden wird – zunächst werde die Kursstufe, ab dem kommenden Schuljahr dann die neuen Fünftklässler einziehen – befinde sich der Neubau im Zeitplan.

Im Obergeschoss, so erklärte es der Schulleiter, werden sich sechs Klassenzimmer ansiedeln, natürlich auf dem aktuellsten Stand der Technik, unter anderem mit PCs und sogenannten Whiteboards. In den Musterklassenzimmern im Hauptgebäude nebenan fänden deswegen regelmäßig Schulungen für Lehrer statt. Auch Lehrfilme könnnten künftig online abgerufen werden. Als Übergang laufe das Internet derzeit noch über eine Funkverbindung, schnelles Internet via Glasfaserkabel werde noch eingerichtet.

Im Erdgeschoss, so Koschek bei der Führung durch das Gebäude weiter, werden unter anderem ein Multifunktionsraum mit verschiebbarer Trennwand, eine Cafeteria, Arbeitsräume sowie eine Bibliothek eingerichtet.