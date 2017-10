Villingen-Schwenningen Pop und Halleluja

Für dieses Konzert hat sich der Chor ein besonderes Highlight ausgedacht und möchte ein Projekt mit Schulkindern starten. Bereits am Mittwoch, 11. Oktober, 17 Uhr, soll unter der Leitung von Selina Fritz das Projekt unter dem Motto "Coole Kids ganz groß" im Vereinshaus "Alte Schule" die erste Probe starten, damit die Kinder am Konzert die Sänger unterstützen und mit eigenen Beiträgen dieses bereichern können. Dabei sollen die Kinder mit modernen Hits Spaß am Singen erleben.

Zu diesem Projekt und zu den Proben, die jeden Mittwoch um 17 Uhr beginnen, sind alle Schulkinder eingeladen und können einfach zu den Proben kommen. Infos bei Christoph Reich, Telefon 07721/9 63 77.