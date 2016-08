Villingen-Schwenningen Pop-Punker erobern die Bühne

Evergreens mit dabei

Aber auch neuere Songs wie "Zwölf Sekunden", ­"Besatzungskind" und "Verrückte Welt" singen die Besucher bei Konzerten längst genau so beseelt mit wie die Evergreens.

Auch weil die Band "Extrabreit" in ihren Songs einen Stil pflegt, der inzwischen selbst klassisch ist und der nicht nur alte Fans begeistert: straighter Rock’n’Roll, laut, klar und energiegeladen – dabei unverwechselbar und immer unter dem Motto "Breit sein ist alles" unterwegs.

Weitere Informationen: www.die-breiten.de www.innenhof-festival.de

Die Konzerte im Innenhof des Jugendhauses und der Scheuer in der Kalkofenstraße 3 in Villingen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr hat auch der Biergarten mit dem türkischen Büfett und der Kaffeebar geöffnet. Bei schlechtem Wetter geht es in die Scheuer.

Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro erhältlich. Vorverkaufstellen sind in ­Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der ­Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55. Kartenreservierungen sind unter E-Mail tickets@innenhof-festival.de möglich. Die vorbestellten Karten werden bis 19.15 Uhr an der Abendkasse hinterlegt.

Die Konzerte im Innenhof des Jugendhauses und der Scheuer in der Kalkofenstraße 3 in Villingen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Matinee am Sonntag beginnt um 11 Uhr. Ab 19 Uhr hat auch der Biergarten mit dem türkischem Büfett und der Kaffeebar geöffnet. Bei schlechtem Wetter geht es in die Scheuer. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro erhältlich, ausgenommen die Matinee, die fünf Euro kostet. Ein Kombipaket für alle zehn Veranstaltungen des Festivals gibt es für 70 Euro.

Vorverkaufstellen sind in ­Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der ­Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55. Kartenreservierungen sind unter E-Mail tickets@innenhof-festival.de möglich. Die vorbestellten Karten werden bis 19.15 Uhr an der Abendkasse hinterlegt.

VS-Villingen. In einem Interview, nannte Hitchcock "The Lodger" den "ersten Film, auf den ich das anwenden konnte, was ich in Deutschland gelernt hatte. Ich bin in diesem Film ganz instinktiv vorgegangen. Es war das erste mal, dass ich meinen eigenen Stil anwandte. Man kann sagen, dass The Lodger eigentlich mein erster Film ist".

Im Mittepunkt steht ein Frauenmörder, der – immer dienstags – im Londoner Nebel unterwegs ist. Seine Opfer sind jung und blond. Bei Familie Bunting mietet sich ein geheimnisvoller, gut aussehender Fremder ein und bändelt schon bald mit Daisy, der blonden Tochter des Hauses an. Die Mutter beobachtet, wie der Lodger das Haus nachts heimlich verlässt. Als am anderen Morgen die Medien von einem weiteren Mord in der vergangenen Nacht berichten, schöpft sie Verdacht. Daisys Verlobter Joe, ein Polizist, dringt mit seinen Leuten in das Zimmer des Lodgers ein und findet neben einer Pistole Zeitungsausschnitte mit Berichten zu den Morden und eine Karte, auf der alle Tatorte eingezeichnet sind. Der Lodger kann noch einmal entkommen, doch die Jagd durch London hat begonnen.

Michael Balcon, der britische Produzent, der bereits die ersten beiden, in München entstandenen Filme Alfred Hitchcocks als Co-Produzent begleitet hatte, bot Hitchcock 1926 die Verfilmung eines Krimis an, für den er gerade die Filmrechte erworben hatte. Es war der größte schriftstellerische Erfolg der Autorin Marie Belloc Lowndes und basierte auf der Geschichte von Jack the Ripper.

Das Londoner Publikum bekam "The Lodger" 1927 zu sehen: Der Film wurde ein großer Erfolg, Hitchcocks Karriere als Thriller-Spezialist ging steil bergauf.

Zur Uraufführung kommt an diesem Abend die Neuvertonung des Stummfilmklassikers, die für das Innenhof-Festival entstanden ist. Die vier Gitarristen Robert Menczel, György Michelberger, Martin Schäfer und Marius Schnurr haben als Mitglieder von Open Source Guitars – dem renommierten Gitarrenensemble der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen unter der Leitung von Michael R. Hampel – bereits verschiedene innovative Projekte auf die Beine gestellt. 2016 haben sie mit der Oboistin Ximena Poveda das "Ensemble Vandel" gegründet, um in neuer Besetzung weiter ungewöhnliche Klänge auf spannende Art und Weise in Konzerten zu präsentieren zu können. Sie haben eine eigene experimentelle Klangsprache mit einem bunten Instrumentarium aus präparierten E- und Akustikgitarren, Sägen und Akkuschraubern entwickelt.

Auch für die 28. Auflage des Innenhof-Festivals in Villingen haben der Rock- und der Folk-Club, das Kommunale Kino Guckloch, das Jugend- und Kulturzentrum K3 und der Çaba Kulturverein ein Programm mit außergewöhnlichen Bands und hochwertigen Konzerten zusammengestellt.

Folk- und Indie-Rock haben die vier Brüder der Band "77 Bombay Street" im Gepäck, die schnell den Schweizer Pop-Himmel stürmten und heute, Donnerstag, auftreten. Ihre Arrangements unterlegen sie mit Streicher- und Bläserpassagen.

Seit 15 Jahren steht Greis an der Spitze der Schweizer Rap-Szene. Er vereint bildliche Geschichten, gesellschaftlichen Zeitgeist und technische Virtuosität. Seine gesamte Bandbreite bringt der Hip-Hopper zum Abschluss am Samstag, 3. September, auf die Bühne.

