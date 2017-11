VS-Schwenningen. In der Rottweiler Straße, Ecke Spittelstraße, ist es am Sonntag gegen 5.20 Uhr, wie berichtet, zu einer Unfallflucht eines BMW gekommen. Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle ist es zu einer weiteren Straftat gekommen. Mögliche Fahrer des unfallflüchtigen BMWs machten widersprüchliche Angaben hinsichtlich des tatsächlichen Fahrers zum Unfallzeitpunkt. Daher wurde nun neben dem Strafverfahren der Unfallflucht auch noch ein Verfahren wegen Vortäuschen einer Straftat eingeleitet, da die ermittelnden Polizeibeamten offensichtlich durch unwahre Angaben getäuscht werden sollten, heißt es in einer Pressemitteilung.