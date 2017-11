Villingen-Schwenningen Polizeischule: Skandal um falsches Gutachten

Zunächst fing Kubons Stellungnahme zu den Entwicklungen in Sachen Polizeihochschule ganz harmlos an. Während seine Breitseite gegen die Landesregierung dem Vernehmen nach in Stuttgart nicht gerade gut angekommen ist, sah er sich in seinem "Weckruf" bestätigt. Nur dieser nämlich habe letztlich dazu geführt, dass verschiedene Dienststellen des Landes in den vergangenen Tagen betonten, dass für das Oberzentrum nichts verloren und bezüglich des möglichen Ausbaus der Polizeihochschule vor Ort noch alles offen sei. "Die Botschaft höre ich wohl", hob Kubon an und setzte dann hinzu: "den Rest des Satzes spare ich mir".

Und schließlich servierte er dem Gremium einen waschechten Skandal: Es gebe, so Kubon, beim Landesbetrieb "Vermögen und Bau" ein Gutachten, das besage, aus technischen Gründen sei der Hochschul-Aufbau in Villingen-Schwenningen nicht möglich, weil Strom-, Wasser- und Gasanschlüsse nicht in entsprechender Anzahl gewährleistet werden könnten. Als Kubon diese Neuigkeit erfuhr, rieb nicht nur er sich verwundert die Augen, sondern auch einer, der eigentlich wissen müsste, wie es um die Möglichkeiten für Anschlüsse in Sachen Strom, Gas oder Wasser bestellt sein müsste: Ulrich Köngeter, der Geschäftsführer der Stadtwerke Villingen-Schwenningen.

Großes Rätsel um die falschen Zahlen