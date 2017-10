Villingen-Schwenningen Polizeischule: Ministerium lässt alle Wege offen

Villingen-Schwenningen (cos). Sorgen, wonach das Oberzentrum künftig nicht mehr wichtigster Dreh- und Angelpunkt der Polizei-Ausbildung im Land sein könnte, kann das Ministerium Villingen-Schwenningen aber nicht nehmen. Carsten Dehner, ein Sprecher des Ministeriums, erklärt, Bezug nehmend auf den irritierenden Brief von Innenminister Strobl an Abgeordnete des hiesigen Landkreises, man prüfe derzeit intensiv, ob es machbar sei, die stetig steigenden Studentenzahlen in VS unterzubringen. Ziel sei es zwar, den Standort zu stärken – "Villingen-Schwenningen ist und bleibt zentraler Studienstandort der Landespolizei". Allerdings sei der Bedarf durch zusätzliche Einstellungen, aber auch Fort- und Weiterbildungen so hoch, dass möglicherweise weitere Standorte in Villingen-Schwenningen, "aber auch landesweit", gesucht werden. Ob baulich erweitert werde in Villingen-Schwenningen oder eine Art Filiale der Polizei-Hochschule an einem anderen Ort geschaffen werde, sei derzeit "rein spekulativ".