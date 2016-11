Villingen-Schwenningen Polizeieinsatz gegen Salafisten auch in Doppelstadt

Wie Renato Gigliotti, Sprecher des Ministeriums, gegenüber dem Schwarzwälder Boten erklärt, habe die Aktion sowohl im Stadtgebiet als auch im restlichen Teil der Republik morgens um 6.30 Uhr begonnen. Demnach fand die Maßnahmen bei insgesamt vier Personen statt. "Den Vereinsmitgliedern wurde die Verbotsverfügung ausgehändigt", erklärt Gigliotti. Man habe ihnen klar gemacht, "dass der Verein aufgelöst wurde und sämtlich Aktivitäten zu unterlassen seien."

Im diesem Falle ging es vor allem um Stände, inklusive der Koran-Verteilung. "Deren Ziel war es, flächendeckend viele Menschen anzusprechen", so der Sprecher.

Zu diesem Zweck sei der Verein breit aufgestellt gewesen und habe in der gesamten Bundesrepublik Mitglieder gehabt. "Diese vier Personen waren entsprechend für den Raum Schwarzwald-Baar zuständig." Von einer Szene, die einen hier ansässigen "Hotspot" voraussetzen würde, könne man laut seinen Angaben jedoch nicht sprechen. Auch seien, wie Gigliotti betont, in VS keine Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden.