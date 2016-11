Villingen-Schwenningen Polizei warnt Geschäftsleute vor dreister Masche

"In letzter Zeit gingen bei zahlreichen Geschäftsleuten und Firmen wieder Schreiben ein (auch per E-Mail) n welchem Gewerbetreibende gebeten wurden, bestehende Daten im "Deutschen Gewerbeverzeichnis ›Ihr Branchenverzeichnis für Handel und Gewerbe Baden-Württemberg‹" zu aktualisieren beziehungsweise vorhandene Einträge zu korrigieren", informiert die Polizei.

In ähnlicher Art und Weise seien Firmen schon Mitte des Jahres aufgefordert worden, sich in ein zentrales Gewerberegister eintragen zu lassen. "Mit dem Hinweis auf einen Fehler in einer Faxnummer oder der Aufforderung, Daten zu korrigieren, beziehungsweise zu ergänzen, versuchen die Versender der Schreiben mit dem Betreff "Eintragungsüberprüfung 2016/korrigierte Faxnummer" oder auch ›Branchenverzeichnis, Aktualisierung‹ die Empfänger zu verunsichern".

Im Text des Anschreibens oder der Mail werde um eine Zusendung von korrigierten Daten gebeten. Man müsse (bei einer erhaltenen E-Mail) lediglich die angehängte PDF-Datei ausgefüllt an die angegebene Faxnummer schicken. Angeblich werden dann die Daten auch korrekt ins Register "Deutsches Gewerbeverzeichnis, Ihr Branchenverzeichnis für Handel und Gewerbe Baden-Württemberg" übernommen. "Durch die Rücksendung wird jedoch ein kostenpflichtiger Vertrag geschlossen", warnt die Polizei.