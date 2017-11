Villingen-Schwenningen Polizei: viele Fragezeichen zu Hochschule

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Sind die Würfel für eine Zweigstelle in Wertheim und gegen einen Ausbau in Villingen-Schwenningen gefallen, oder nicht? Das Innenministerium betonte am Donnerstag, die Standortsuche laufe, noch sei nichts entschieden. Dass Wertheim im Konzert des Polizeiaufbaus eine wichtige Rolle spielt, ist auch nach diversen Stellungnahmen aus Politiker- und Polizeikreisen unbestritten. Dass Wertheim dem Oberzentrum aber die Erweiterung der Polizeihochschule streitig machen wird, halten viele für fraglich. Schließlich werden auch für mindestens eine weitere Polizeischule und den Ausbau der Weiterbildung der Polizei Kapazitäten benötigt. Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) ist zuversichtlich, dass alle Anstrengungen darauf abzielen, die Erweiterung am Standort VS möglich zu machen – selbst eine Interimslösung wäre dort in Freis Augen machbar. Das Problem, dass die Aufbaukapazitäten in VS sehr begrenzt seien, rede keiner klein, und natürlich sei fraglich, ob der Aufbau komplett auf dem Campus realisiert werden könne. Bereits vor Wochen war ein nächster Gesprächstermin im Innenministerium vereinbart worden, bei dem die Möglichkeiten für eine Erweiterung in VS erörtert werden sollen. Kubon selbst war am Donnerstag nicht zu sprechen. Laut Pressesprecherin Oxana Brunner beruft er sich aber nach wie vor auf ihm zugespielte Infos, wonach Wertheim bevorzugt werden sollte.