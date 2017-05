Villingen-Schwenningen Polizei unterstützt Sternschnuppe

Zustande kam die Spendensumme anlässlich der Personalversammlungen in Loßburg, Albstadt und Villingen, bei denen etwa 700 Teilnehmer erschienen waren. Die Spendenbereitschaft sei so groß gewesen, dass die ursprüngliche Spendendose nicht ausreichte und ein Schuhkarton zum Einsatz kommen musste, so Vogler.

Maria Noce, Initiatorin des Kinder- und Jugendhospizes Sternschnuppe, sowie die Projektmitglieder Maria ­Hanßmann und Vanessa Noce nahmen die Spende dankbar entgegen. Rund 50 000 betroffene Familien gibt es in Deutschland. Allein in Baden-Württemberg sind es 3000 Familien, berichtet Maria Noce. Ein starkes Argument für das geplante Hospiz und den Standort Villingen-Schwenningen sei die wunderschöne Region und die guten Verkehrsanbindungen sowie die schön gelegene Stadtrandlage.

Die Planungen laufen auf Hochtouren, und die Spenden würden vor allem für den laufenden Betrieb benötigt, da nur 95 Prozent von den Kassen für das erkrankte Kind übernommen werden und die Unterbringung der Eltern und Geschwisterkinder zu 100 Prozent mit Spendengeldern finanziert werden muss", erklärte Noce weiter. "Wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns. Aber wir sind überzeugt von der Wichtigkeit der Einrichtung und sind sehr froh und dankbar, wenn wir Spenden erhalten", meinte Maria Hanßmann.