Donaueschingen. Am Donnerstag, zwischen 18.30 und 19.15 Uhr, kam auf dem Verbindungsweg zwischen Wolterdingen und Brigachtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum prallte und schwer verletzt wurde. Laut Aussage des Mannes war ihm ein Fahrzeug entgegengekommen, sodass er gezwungen war, auszuweichen – und letztlich gegen den Baum prallte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu Fahrzeugen machen können, die die Strecke während des Unfallzeitraums befahren haben und möglicherweise mit dem Unfall in Verbindung zu bringen sind. Hinweise an Telefon 0741/348790.