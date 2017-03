Villingen-Schwenningen Polizei schnappt brutalen Räuber

Bereits am Sonntag, 26. Februar, ist es gegen 00.35 Uhr zu einem Raubdelikt in der Harzerstraße gekommen. Ein 33-jähriger Mann musste in den frühen Morgenstunden wegen eines Plattfußes den linken vorderen Reifen seines Wagens wechseln. Als er sich wieder auf den Fahrersitz setzte, wurde er von einer auf der Rückbank sitzenden männlichen Person mit den Worten "Geld her! Geld her!" bedroht. Darüber hinaus wurde dem 33-Jährigen eine Schusswaffe an die rechte Schläfe gehalten, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Das Opfer händigte daraufhin dem anderen den Geldbeutel, das Handy sowie einen Schlüsselbund aus.

Der Täter schlug dem 33-Jährigen dann mit dem Lauf der Schusswaffe gegen die rechte Schläfe und verschwand. Kurz danach kehrte der Räuber zurück, warf dem Opfer den entleerten Geldbeutel sowie den Schlüsselbund vor die Füße und flüchtete schließlich in Richtung Stadtmitte beziehungsweise City Rondell. Zwischenzeitlich konnte ein dringend tatverdächtiger 33 Jahre alter Mann festgenommen werden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Villingen unter Telefon 07721/60 10 in Verbindung zu setzen.