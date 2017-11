Villingen-Schwenningen Polizei nimmt Trio mit Drogen fest

VS-Villingen/Trossingen. Es geht um den dringenden Tatverdacht des gemeinschaftlichen, gewerblichen und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Polizeibeamten wurden auf die drei Tatverdächtigen aufmerksam, nachdem sie bereits am Donnerstag, 9. November, in der Andreas-Koch-Straße in Trossingen versuchten, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Erst nachdem der 27-jährige Fahrer mit dem Auto von der B 523 aus Richtung Trossingen kommend beim Steppachkreisel in Richtung Villingen von der Fahrbahn abkam und beschädigt wurde, konnten die drei Insassen kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer des Citroens nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung der drei Männer sowie deren Fahrzeug wurden etwa 64 Gramm Kokain sowie mehrere hundert Euro Bargeld gefunden. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. In ihren Wohnungen fanden die Polizisten noch über 430 Gramm Marihuana, etwa 66 Gramm Amphetamin und Verpackungsmaterial. Schließlich kamen die drei Männer wieder auf freien Fuß. Nur fünf Tage später, am Dienstag um etwa 1 Uhr, geriet der 27-Jährige, der bereits am Donnerstag mit dem Citroen fliehen wollte, im Kopsbühl in Villingen in eine Polizeikontrolle. Und erneut misslang ein Fluchtversuch. Er wurde vorläufig festgenommen, denn er hatte Rauschgift in seiner Tasche.