Villingen-Schwenningen Polizei nimmt alle Dealer auf einmal fest

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein Spezialkommando durchsuchte im November Objekte in Bad Dürrheim und Schwenningen. Die Dimension: Pro Objekt sind in einem solchen Fall vier oder noch mehr Beamte vor Ort, wie Staatsanwalt Andreas Mathy schildert. Voran gingen verdeckte Ermittlungen in einschlägig bekannten Örtlichkeiten unter anderem in Schwenningen und Bad Dürrheim. Die Bande dealte mindestens mehrere Monate, bevor die Polizei zuschlug und "eine große Hausnummer", wie der Staatsanwalt sagt, gelang. Dass alle auf einmal gefasst werden können, ist wohl eher selten. "Sie müssen sich das vorstellen wie eine Handelskette", sagt Mathy. Meistens gelinge es nur, die "kleineren und mittleren Drogendealer" festzunehmen. Über mögliche Verbindungen in internationale Drogengeschäfte macht die Polizei gleichwohl keine Angaben.

Bereits vor einigen Monaten erhielt die Fachinspektion der Kriminalpolizei Rottweil im Zuge anderweitiger Ermittlungen den Hinweis auf einen 48-jährigen, im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnhaften Mann, der einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln jeglicher Art betreibe. Die eingeleiteten Nachforschungen der Kriminalpolizei konnten die Verdachtsmomente gegen den Dealer erhärten.

Außerdem kam die Polizei auch weiteren Personen im Dunstkreis des 48-jährigen aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Mannes, der in Bad Dürrheim lebte, auf die Schliche. die im großen Stil Handel mit verbotenen Substanzen trieben. Letztendlich konnten durch die Staatsanwaltschaft Konstanz mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden, bei denen Ende vergangenen Jahres umfangreiches Beweismaterial sichergestellt und der 48-jährige Drahtzieher, sowie weitere sechs tatverdächtige Bandenmitglieder, allesamt aus Schwenningen, festgenommen werden konnten.