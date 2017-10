VS-Villingen. Ein Informations-Nachmittag des VdK Ortsverein Villingen und der Kreisverkehrswacht über "Seniorengerechtes Verhalten im Straßenverkehr" findet am Freitag, 20. Oktober, im Seniorentreff des DRK an der Stadtmauer im Riet statt. Beginn ist um 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Informations-Nachmittag ist öffentlich, es sind auch Nichtmitglieder des VdK willkommen. Die Polizei gibt Tipps und Anregungen wie man sich im Straßenverkehr auch im Alter sicher bewegen kann. Ältere Menschen zählen zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Die altersbedingt nachlassende körperliche Widerstandskraft, unsicherer werdende Bewegungsabläufe oder zunehmende Reaktionsschwächen führen dazu, dass Senioren häufig in schwere Unfälle verwickelt sind.