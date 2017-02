VS-Villingen. Ein junger Mann mit Spielzeugwaffe hat am Dienstag gegen 15.10 Uhr Passanten in der Villinger Gerberstraße verunsichert. Der Polizei wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein dunkel gekleideter Mann mit einer silberfarbenen Pistole in der Hand durch die Gerberstraße laufen würde. Der Anrufer folgte dem scheinbar bewaffneten Mann und gab den Beamten ständig den Standort durch. Die kurz danach eintreffende Streife stellte sich sofort dem mit einer zumindest täuschend echt aussehende Pistole Bewaffneten entgegen, teilt die Polizei mit. Nach Aufforderung legte sich der Mann schließlich auf den Boden und die Pistole zur Seite. Er leistete keinen Widerstand und wurde festgenommen. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelt. Nach Angaben der Polizei wurde der 18 Jahre junge und aus Osteuropa stammende Mann von seinen Eltern wegen einer suchtbedingten Erkrankung für eine Therapie nach Deutschland geholt. Ihm sei aufgrund seines Zustands nicht klar gewesen, welche Wirkung sein Spaziergang mit einer scheinbaren Waffe auf übrige Fußgänger hat.