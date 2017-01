Villingen-Schwenningen Polizei-Buttons wieder erhältlich

Dieses Jahr sammeln die Polizisten für das geplante Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe" in Schwenningen. Auch deshalb gibt es die Buttons nicht nur im Villinger Revier (Waldstraße 10) sondern auch in Schwenningen (Oberdorfstraße 54) und auch auf dem Polizeiposten in Bad Dürrheim (Karlstraße 5) zu kaufen.

Buttons jedes Jahr schnell ausverkauft

Wie immer gilt: Man sollte sich beeilen – die Anstecker erfreuen sich jedes Jahr großer Beliebtheit. "Im vergangenen Jahr waren die Buttons schon am Schmotzingen komplett ausverkauft", erinnern sich die beiden. Zu kaufen gibt es sie ab kommenden Montag, 23. Januar – dann gilt: Nur solange der Vorrat reicht.

Im vergangenen Jahr kamen 2500 Euro zusammen. Dieses Geld ließ man den Hinterbliebenen eines durch einen Messerstich tödlich verletzten Polizisten zukommen. Es floss in eine Stiftung zugunsten der Kinder ein, denen damit später eine Berufsausbildung ermöglicht werden soll. Die Jahre zuvor hatte man oftmals Hinterbliebenen von Unfallopfern aus der Region mit den Erlösen unterstützt. Kein Wunder also, dass sich die Aktion auch nach so langer Zeit noch großer Beliebtheit erfreut.