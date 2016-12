Villingen-Schwenningen Pole Dance bald auch in Villingen

VS-Villingen (cos). Das Tanz- und Fitnessangebot in der Region wird um eine Attraktion reicher, für die Interessierte bislang recht weite Fahrtwege in andere Landkreise in Kauf nehmen mussten: Pole Fitness, das Training an der Stange, wird es bald auch in Villingen geben. Das besondere: Ästhetik spielt bei diesem Sport eine wichtige Rolle – und trotzdem ist dieser Tanzsport an der Stange eine effiziente Angelegenheit: Er verbindet Tanz und Krafttraining auf eine besondere Weise.