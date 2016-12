Villingen-Schwenningen Plötzlich liegt da ein Betrunkener im Auto

VS-Schwenningen. Am frühen Sonntagmorgen hat sich ein erheblich alkoholisierter 22-Jähriger einen fremden und unverschlossen abgestellten Pkw in der Straße "Marktplatz" als Schlafplatz ausgewählt. Kurz nach 4.30 Uhr kam der ebenfalls alkoholisierte Autobesitzer in Begleitung von zwei weiteren Personen von einer Weihnachtsfeier zu seinem abgestellten Wagen zurück und fand den 22-Jährigen schlafend auf dem Fahrersitz. Einen entstehenden Streit zwischen dem Geweckten und dem Fahrzeugbesitzer konnte die hinzugerufene Polizei schlichten.