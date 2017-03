Villingen-Schwenningen Plötzlich Eigenheimer – die große Chance für Familien

Villingen-Schwenningen. Händeringend suchen viele Familien in Villingen-Schwenningen nach einer bezahlbaren Möglichkeit, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Doch angesichts der Niedrigzinsphase und des knappen Immobilienangebots mit geradezu explodierende Preise machen das für Normalverdiener nahezu unmöglich. Unsere Berichterstattung über die verzweifelte Immobiliensuche der Villinger Familie Milia, stellvertretend für viele andere, löste große Resonanz unter Familien aus, denen es genauso geht. Anna-Maria Milia hatte offenbar vielen aus dem Herzen gesprochen – entweder seien die Immobilien schlichtweg unbezahlbar oder es würden zum Leidwesen junger Familien tatsächlich sogar Alleinstehende bevorzugt – Familienfreundlichkeit lässt grüßen.

Die Leserin Jasmin K. beispielsweise kommentierte: "Uns geht es leider ganz genauso... Wir suchen seit fünf Jahren, unsere Maus ist vier und schläft im Schlafzimmer mit, weil einfach kein Platz ist. Und es ist tatsächlich so, dass Rentner oder Ehepaare bevorzugt eine ab 100 Quadratmeter Wohnung bekommen.". Carina F. pflichtet bei und meint: "Es gehören Grundstücke her, die die Stadt verkauft und die nicht an einen Bauträger direkt gehen. Dies hätte den Vorteil, dass die Grundstückspreise nicht ganz so hoch wären (...) Wir haben so gehofft auf Friedrichspark....". Sven K. sieht noch eine weitere Krux – Eigenheime für Familien würden diesen "als Kapitalanlagen weggekauft", dafür gäbe es dann sogar noch steuerliche Vorteile. "Familienfreundlichkeit definiert sich nicht über die Anzahl der (allzu oft maroden) Spielplätze, sondern über die Verfügbarkeit von Wohnraum", findet er.

Einer, der sich nach der Berichterstattung über die Immobiliensuche der Milias an die Redaktion des Schwarzwälder Boten wandte, ist Edgar Schwarzwälder. Er wohnt nur einen Katzensprung von den 42 Einfamilien-Reihenhäuschen in Fördererstraße und Co. entfernt und blickt damit auf ein wahres Phänomen: Während Familien in VS um das knappe Immobilienangebot kämpfen und sogar Todesanzeigen studieren, um die Ersten im Falle einer freiwerdenden Immobilie zu sein, stehen hier rund 30 Häuschen seit zweieinhalb Jahren leer, die wie geschaffen sind für das Familienglück im Eigenheim.