Villingen-Schwenningen Plattenbörse immer beliebter

"Back to the Roots" lautet eine Devise, die in den vergangenen Jahren immer stärker um sich greift. Dennoch ist eine Hauch Nostalgie spürbar für alle, die sich noch an Schallplatten und Co. erinnern und die bewusst durch Freys Schallplattenladen in der Färberstraße oder über die Börse im K3 schlendern. Wer sich nach einem Schnäppchen in Vinyl sehnt, ist dort genau richtig.

So war die Schallplatten- und Musikbörse erneut von Erfolg gekrönt. Denn das Angebot war vielfältig. Mehr als 40 000 Vinylplatten, verteilt auf über 40 Biertische, und andere Tonträger, besondere Musikinstrumente, uralte Grammophone, Bandgeräte, HiFi-Geräte, der neusten Generation, Plattenspieler, Nadeln, Abspielsysteme und vieles mehr wurden von den Ausstellern aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich angeboten.

Gunnar Frey freute sich, dass die Anbieterplätze bereits sehr früh ausgebucht waren. Dies zeigt welchen Stellenwert die Villinger Börse inzwischen hat.