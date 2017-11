Villingen-Schwenningen Plan 2025 beschlossen

Formulierte Projekte und Maßnahmen dienen der Zielumsetzung. "Der Naturpark-Plan ist zentrale Richtschnur und Nachhaltigkeitskompass für die weitere Entwicklung des Naturparks Südschwarzwald", so die Vorsitzende des Vereins, Landrätin Marion Dammann. Als Rahmenplan zeigt er die Leitlinien für die zukünftige Entwicklung der Naturparkregion auf. Nachhaltiger Tourismus, Naturschutz und Landschaftspflege, Regionalvermarktung, Land- und Forstwirtschaft oder Klimaschutz und ‑Anpassung sind einige der Handlungsfelder, in welchen der Naturpark differenzierte Ziele anstrebt und weiterhin verstärkt Aktivitäten und Maßnahmen unterstützen und fördern will.

Weitere Informationen: www.naturpark-suedschwarzwald.de