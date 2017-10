Villingen-Schwenningen Pionierarbeit geleistet

"Leistung hat definitiv ihren Preis, ich bin aber durchaus kostensensibel und setzte zudem möglichst auf regionale Wertschöpfung", so Mager. Eine seiner ersten Maßnahmen war es deshalb auch, die Neuordnung des Vertriebs-Marketing und der Pressearbeit. "Unser Ziel war eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere frühzeitige Kundeninformation – das haben wir im Team gut umgesetzt."

Um den VSB in der Öffentlichkeit stärker zu positionieren wurde im Schulterschluss mit dem Landratsamt und der Industrie- und Handelskammer das Veranstaltungsformat "VSB-Dialog" eingeführt, das zwei Mal jährlich Bürger, Politiker und Planer zu aktuellen Bus- und Bahnthemen zusammenbringt. In diesem Zusammenhang wurde auch der VSB-Fotowettbewerb und die Prämierung des Busfahrers des Jahres vom Rheinländer ins Leben gerufen.

Als eine weitere Herausforderung hatte der Geschäftsführer die Neuordnung der Einnahmeaufteilung unter den zusammengeschlossenen 15 Verkehrsunternehmen zu bewältigen. "Es gilt, die Realität abzubilden, auf welchen Strecken welches Geld verdient wird, um eine transparente, gerechte und rechtskonforme Einnahmeaufteilung zu erreichen", so Mager.

Diese Aufgabe wie auch die im Nachgang geplante Überarbeitung der Tarifangebote wird auch noch den zukünftigen Geschäftsführer, der im ersten Quartal 2018 seine Arbeit aufnehmen soll, beschäftigen. "In der zweiten Oktoberhälfte werden wir die entsprechenden Bewerbungsgespräche führen", gibt sich Mager zuversichtlich, dass eine gute Nachfolge gefunden wird. Am 20. November soll der neue VSB-Geschäftsführer dann im Rahmen der nächsten Gesellschafterversammlung gewählt werden.

Bis zu seiner Ankunft wird Mathias Merz, Geschäftsführer vom gleichnamigen Busunternehmen aus Unterkirnach, die Aufgabe interimsmäßig übernehmen. Merz hatte bereits 2013 den damals noch gesplitteten nebenamtlichen Geschäftsführerposten von Thomas Haiz übernommen, ehe Mager dann im April 2014 zum ersten hauptamtlichen Alleingeschäftsführer gewählt wurde.

"Die Zeit beim VSB war für mich ein Gewinn, und ich bin sowohl meinem Team als auch all den Kollegen und Partnern – insbesondere den Gesellschaftern, dem Landratsamt und den Verbundkollegen Südbadens – mit deren Hilfe wir in den letzten dreieinhalb Jahren den VSB zukunftssicher machen konnten, sehr dankbar", blickt Mager auf die Zeit im Schwarzwald zurück. Und welchen Aufgaben widmet sich zukünftig der 55-Jährige? Mager zieht es in die Landeshauptstadt, wo er beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg das Referat Ausbaustrategie und Grundsatzangelegenheiten Öffentlicher Verkehr/ÖPNV übernimmt. "Ich hatte eigentlich vor, länger in Villingen zu bleiben, aber der Lockruf der Herausforderung in Stuttgart war zu groß", gibt der Verkehrsexperte zu. Seine bisherige Aufgabe könne ihm dabei in Zukunft helfen, schließlich habe er nun "im Kleinen festgesellt, was in Baden-Württemberg gut läuft". Auf seiner Tagesordnung stehen auch. die Themen Einführung des Landestarifs, der Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs sowie die Förderung der Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg. Mager: "Wo kann ich zukünftig besser gestalten, als im Ministerium?"

Bis zum 31. Oktober wird Mager noch die Geschicke in Villingen führen, um dann ein gut bestelltes Feld zu hinterlassen und zukünftig vom Ministerium aus weiterhin auch einen Blick auf den ÖPNV in der Region zu werfen.