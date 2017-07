Villingen-Schwenningen Pionier der Mikrosystemtechnik für Institut gewonnen

"Wir erweitern damit entscheidend unser Kompetenz-Portfolio", sagte Institutsleiter Roland Zengerle am Dienstag. Der Physiker Dehé war zuvor 21 Jahre lang Produktentwickler bei der Infineon Technologies AG in München, schuf unter anderem mit großem Erfolg Silizium-Mikrofone, und seine Expertisen im Bereich der siliziumbasierten Mikrosystemtechnik (MEMS) dienen als Basis für die Entwicklung intelligenter Sensoren bis hin zu so genannten Cyber-Physical-Systems. Der 50-Jährige setzt für seine Arbeit bei Hahn-Schickard drei Schwerpunkte für die Grundlagenforschung, aber auch die Kooperationen mit den Hochschulen und Unternehmen der Region.

Sensoren werden immer kleiner und müssen immer mehr können. "Grenzen verschieben" will Dehé daher insbesondere bei Mikrofonen. "Das Vermögen des menschlichen Ohres ist noch lange nicht erreicht", sagt er. Außerdem will er das Potenzial der Mikroakustik zum Beispiel für industrielle Anwendungen wie in der Prozess- und Maschinenüberwachung nutzen. Drittens begeistere es ihn, neue Konzepte für die Umweltsensorik zu schaffen. "Kein Umweltsünder bleibt mehr unentdeckt", glaubt er.

Dehé, der mit seiner Frau und zwei Söhnen derzeit noch in Reutlingen wohnt, aber nach dem Abitur seines Ältesten nach Villingen-Schwenningen umziehen will, trifft am Standort auf derzeit 110 der 220 Mitarbeiter der Hahn-Schickhard-Gesellschaft für angewandte Forschung. Weitere Standorte sind in Freiburg und Stuttgart angesiedelt. Mit Dehés Verpflichtung geht die Einrichtung einer Stiftungsprofessur der regionalen Industrie für Cyber-Physical-Systems einher, die im Technologiepark St. Georgen eingerichtet wird. Auch ist die Erweiterung des Standortes VS um 800 Quadratmeter Reinraum geplant. Der Bauantrag sei gestellt, sagt Zengerle, Wunschtermin für den Baubeginn ist September.