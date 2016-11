Villingen-Schwenningen Pilgerin auf Abwegen

In "Frau Veiglhofer verpilgert sich" erzählt die preisgekrönte Kabarettistin am Freitag, 25. November, um 20 Uhr im Schwenninger Theater im Capitol unterhaltsame Anekdoten von ihrer Reise auf dem Jakobsweg. Regie führt Eva Demmelhuber.

Es war in einem Spätsommer, als sich die gebürtige Münchnerin Gabi Lodermeier auf zur Jagd nach den "Gelben Pfeilen" machte. Als Frau Veiglhofer berichtet sie auf der Bühne nun von ihren tragikomischen Erlebnissen: Das Publikum trifft mit ihr auf unterschiedlichste Persönlichkeiten, die Lodermeier humoristisch und dialektsicher zum Leben erweckt, findet pilgernde Weggefährten, folgt ihr in Kathedralen, Höhlenklöster und zahlreiche Herbergen, durchquert in Gedanken die Natur zwischen Aragonien und Galicien.

Musikalisch umrahmt werden die Geschichten von Laurenz Schoons Gitarrenklängen, bei denen zwischen aller Komik dann doch noch Melancholie aufblitzt.