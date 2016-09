Villingen-Schwenningen Picknickmeile verbindet V und S

Als Beispiel wurde das Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen aus Baden und Südhessen mit 3500 Mitwirkenden und 150 Pferden vom 21. bis 23. Juli genannt, das mit Zapfenstreich, Umzug und einer Festmeile vom Münsterzentrum bis ins Riet für ordentlich Trubel in der Stadt sorgen wird.

Damit nicht genug, schlagen die Historischen Grenadiere von 1810 unter dem ­Titel "Kanonendonner über Villingen" am gleichen Wochenende ihre Biwaks auf. Zum Zähringertreffen ­"VaSnet vereint!" am 28. und 29. Januar haben sich 50 Gruppen angesagt.

Am 18. März findet im Franziskaner-Konzerthaus das Festkonzert zum Stadtjubiläum "Zeitbrücken – von der Herkunft zur Zukunft" mit dem Ensemble für Alte Musik, "Capella de la Torre" statt.

Der Kunstverein eröffnet an gleicher Stelle am 26. März die Jubiläumsausstellung "Re-Vision 817" , und am 13. Mai erklingt in der Neuen Tonhalle ein Gemeinschaftskonzert der beiden Stadtmusiken Villingen und Schwenningen.

Operngala und ein Bürgertheater

Am 8. Juli steht im Franziskaner eine Operngala mit dem Projektchor VS im Programm, und am 16. Juli verwandeln die Bürger die dann abgesperrte Schwenninger Straße in eine einzige Picknickmeile nach dem Vorbild des "Diner en blanc". Beide Stadtteile sollen durch ein kulinarisches Band verbunden werden.

Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr wird das Bürger­theater auf dem Münsterplatz sein, bei dem vom 7. bis 9. September gecastete Bürger frei nach Shakespeares "Romeo und Juli in VS" geben. Hidden Champions heißt eine "Überraschung", die sich vom 15. September bis 19. November in beiden Stadtteilen mit der erfolgreichen Wirtschaft Villingen-Schwenningens nach dem Ende der Uhrenindustrie beschäftigen wird.

Ein eigenes Programm für das Jubiläumsjahr haben die Vereine und Bürger von Tannheim auf die Beine gestellt, auf das sie sehr stolz sei, sagte gestern Ortsvorsteherin Anja Keller. Einzusehen ist es unter www.villingen-schwenningen.de/Tannheim und reicht vom Silvesterball, über ein Symposium zum Pauliner-Kloster, über ein sommerliches Festwochenende bis hin zur Einweihung eines Geschichtslehrpfades und einem Gemeinschaftkonzert mit der Stadtmusik Schwenningen.