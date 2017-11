Villingen-Schwenningen Piano-Swing in der Tradition von Oscar Peterson

VS-Villingen. Ein junger Musiker stellt sich vor, dessen Vorbild Oscar Peterson ist: Der aus dem Südwesten stammende André Weiß widmet sein aktuelles Programm seinem Idol und seinem größten Einflussgeber, seit den ersten Stunden am Klavier. Die kanadische Klavier-Legende Peterson hat in den 1960er-Jahren zahlreiche wegweisende Klavieraufnahmen in Villingen bei MPS eingespielt und gilt als einer der erfolgreichsten Jazz-Pianisten mit sieben Grammys, über 200 Aufnahmen und tausenden Konzerten. Petersons Musik hat den erst 23-jährigen Pianisten André Weiß von seinen ersten Momenten an geprägt. Weiß studiert derzeit an der Musikhochschule Stuttgart und gilt als herausragendes Klaviertalent. Im Jazzclub präsentiert er sein aktuelles "working trio". Zusammen mit Felix Schrack am Schlagzeug, dem Bassisten Joel Locher und natürlich dem Spirit von Oscar Peterson sind am Samstag sowohl Original-Arrangements als auch Kompositionen von Oscar Peterson zu hören. Der Abend steht ganz unter Petersons Motto "Keeping the Swing alive".