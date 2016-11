Villingen-Schwenningen Physikgeräte einfach zum Heulen

Druck macht die Fraktion nicht umsonst: Nicht nur, dass die Geräte zum großen Teil aus den 50er und 60er Jahren stammen und damit völlig veraltet seien, wie Schulleitung und Elternbeiratsvorsitzender in dem Schreiben formulieren. Es geht auch um Sicherheit. Die Geräte entsprächen weder gesetzlichen Normen noch den Richtlinien zu Sicherheit im Unterricht, heißt es in dem gemeinsamen Brief des Schulleiters Matthias Reuther, Elternbeiratsvorsitzenden Reiner Hennig und des Abteilungsleiters Jochen von der Hardt an die Fraktionen und die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen.

Mit rund 75 000 Euro ließen sich im ersten Schritt die Physiksammlung für die Sekundarstufe eins und der Bereich für Schülerpraktika modernisieren. "Die Geräte genügen den heutigen gesetzlich vorgeschriebenen Normen nicht, dürften heute also nicht einmal mehr in Verkehr gebracht werden", appellieren Reuther, Hennig und von der Hardt an Gemeinderat und Stadtverwaltung, schnell zu handeln und entsprechende Mittel freizugeben.

Doch ob es mit der Freigabe von 75 000 Euro tatsächlich klappt, ist noch völlig offen. Zumindest fällt die Stellungnahme der Verwaltung auf den Antrag für den VA mehr als vorsichtig aus: Die Bewertung der Physiksammlung des Gymnasiums am Romäusring werde von der Verwaltung zwar geteilt.

Gleichwohl empfehle sie im Hinblick auf eine Gleichbehandlung mit anderen ebenfalls dringlichen Maßnahmen im Schulbereich gegebenenfalls erst einen entsprechenden Beschluss im Kontext der Abwägungen zum Haushaltsplan 2017 zu fassen.