Villingen-Schwenningen Philippe Lizon: "Tango ist alles."

Ein Live-Quintett unter der Leitung des bekannten Luciano Jungmann sorgt für musikalische Höhepunkte der Tanz-Show. Die Instrumente Bandoneon, Gitarre, Klarinette, Geige, Piano und Kontrabass stehen für die authentische Klangwelt Argentiniens.

Die Dramaturgie des Abends hat kein Geringerer als Philippe Lizon gestaltet. "Tango ist die Luft, das Leben, die Liebe, die Trauer – Tango ist allesI." Dieses Zitat von Carlos Matheos würde sicherlich Zustimmung finden unter allen Tango-Aficionados, den leidenschaftlich für den Tango Entflammten.

Die Besucher sind im Anschluss an die Bühnenshow in den Kleinen Saal eingeladen: Bis in die späte Nacht kann hier Seite an Seite mit den Profis getanzt und bei Live-Musik das Flair einer Milonga genossen werden.

Die Verantwortlichen sind überzeugt: Das macht diesen Abend sicherlich zu einem besonderen Höhepunkt der Tanz-Saison.

Eintrittskarten für die Tango-Musical-Show "Tango Azul" gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Telefonnummer: 07721/82 25 25, E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.