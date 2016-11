Villingen-Schwenningen Philipp Lahm setzt auf Kreative aus VS

Das Unternehmen zählt zu den europaweiten Marktführern in der betrieblichen Gesundheits-Prävention, Fußball-Star Philipp Lahm von Bayern München gehört zu den Gesellschaftern.

Das Engagement des Ausnahmefußballers Lahm kennzeichnet auch dessen Ausnahmestellung, wenn es darum geht, Pläne für die Zeit nach der aktiven Karriere zu entwickeln. "Wir freuen uns natürlich, Philipp Lahm und da:nova auf ihrem sehr erfolgreichen Weg begleiten zu dürfen", sieht sich Agenturchef Serhan Sidan in der Ausrichtung seiner Werbeagentur bestätigt. Die Kreativen aus der Niederwiesenstraße haben sich im sogenannten Lürzer Ranking auf Platz 14 bundesweit vorgearbeitet. Noch wichtiger als das prominente Ranking in der "Bibel der Branche" ist Agenturchef Serhan Sidan, dass er den Betrieb vor allem organisatorisch zukunftssicher aufgestellt hat. "Die klassische Agentur mit großer Belegschaft, die alles inhouse anbietet, ist praktisch tot", befindet der Unternehmer angesichts einiger regionaler Insolvenz-Meldungen in der Vergangenheit. Mattomedia ist mit zehn Mitarbeitern sehr schlank aufgestellt und hat trotzdem die Millionengrenze beim Umsatz im laufenden Jahr bereits übertroffen. Dabei spielt der Standort in Stuttgart eine wichtige Rolle, da so die Visibilität des Unternehmens stark angestiegen ist. Gestartet als Ein-Mann-Grafikbüro hat Sidan schnell erkannt, dass der große Angebotskorb zu einem viel zu großen Kostenblock führt. "Hinzu kamen Zahlungsausfälle insbesondere von Kunden aus dem Gastronomie-Bereich", erinnert er sich an den holprigen Start vor mehr als zehn Jahren. Bergauf ging es mit der Fokussierung auf die Immobilienbrache. Die Kampagnen für das Immobilienbüro Baum ("Vater aller Immobilien") sorgten für Aufsehen, es folgte die Spezialisierung auf Architekturvisualisierung. "In diesem Bereich zählen wir mittlerweile zu den Top-Anbietern in Europa mit zahlreichen internationalen Kunden", berichtet Sidan.

Als zweite Kernkompetenz hat Mattomedia in den vergangenen Jahren die Realisierung von Erklärvideos aufgebaut. Über dieses Format ist es gelungen, auch sehr große Unternehmen als Kunden zu akquirieren. Aboutyou (Otto-Gruppe), Handelsblatt, ProSieben (mydays), Shell, Kaufmännische Krankenkasse, Jungheinrich, BW Bank, Lufthansa, öffentliche Auftraggeber wie das Bundespresseamt und verschiedene Ministerien zieren mittlerweile die Riege der Referenzen. "Im Bereich der Erklärvideos haben wir die Marktführerschaft in Deutschland", sagt der Agenturchef, "und diese Kompetenz hat schließlich auch da:nova überzeugt." Mit diesen Kunden im Portfolio läuft die Akquise neuer Aufträge zwar nicht von alleine, ist jedoch deutlich erleichtert, denn: "Wir haben viele Umsetzungen vorzuweisen, die unsere Kunden nachweislich voran gebracht haben."