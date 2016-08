VS-Villingen. Der Singer und Songwriter Philip Bölter steht am heutigen Dienstag beim 28. Innenhoffestival in der Kalkofenstraße 3a auf der Bühne. Der junge Musiker schlägt die Brücke zwischen den Urvätern des Folk und heutigen Künstlern der Folk-Renaissance. Seine Songs sind vielschichtig, ehrlich und erzählen Geschichten aus seinem Leben, das geprägt ist von unermüdlichem Touren und Standortwechseln. Es sind die vielen kleinen Dinge, die er in den Songs verarbeitet. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.