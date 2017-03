Villingen-Schwenningen Pfleger des Brauchtums

VS-Weigheim. Zumindest ist er die erste Veranstaltung, welche die Festhalle bis auf den letzten Platz füllt. Das liegt am eingespielten Theaterensemble, dem es immer wieder gelingt, das Publikum mit einem neuen Schwank in mehreren Akten zu überraschen.

Vorsitzender Norbert Rapp nannte die diesjährigen Aufführungen unter dem Motto "Pferdemist und Bienenstich" denn auch wieder eine Paradebeispiel für dei überregionale Beliebtheit der Theateraufführungen mit der Heimat- und Trachtengruppe. Er verwies darauf, dass es nicht immer einfach sei neue Akteure für die Proben zu gewinnen. Doch mit Kevin Kunz sei ein Schauspieler hinzugekommen, der sich auf Anhieb hervorragend ins Ensemble integrierte. Ins Wasser gefallen war das Fest am Maibaum. Doch unverdrossen kündigte Rapp an, in diesem Jahr den nächsten Versuch zur Durchführung des beliebten Festes zu starten.

Als ein Erfolg im Hinblick auf die Brauchtumspflege bezeichnete Rapp zudem das Gautrachtentreffen, welches die Trachtler im letzten Jahr nach Leidringen führte. Neben dieser Pflichtveranstaltung plant die Heimat- und Trachtengruppe in diesem Jahr zudem die erneute Teilnahme am Adventsbasar. Doch zuvor steht die Mitwirkung am Dorffest vom 24. bis 26. Juni im Terminkalender.