Villingen-Schwenningen Pflegekräfte fehlen

Schwrzwald-Baar-Kreis (fsk). Unter dem Motto "Mach mit" soll er am 19. Oktober von 8.30 bis 15.30 Uhr stattfinden. Zirka 2,7 Millionen Menschen, so rechnete Jan Hauser, Leiter des Kreissozialamtes vor, werden in den nächsten zehn Jahren pflegebedüftig.

Der demografische Wandel stelle vor eine gewaltige Aufgabe. 140 000 bis 200 000 Pflegekräfte in Deutschland werden fehlen, auf den Schwarzwald-Baar-Kreis umgerechnet sind das 550. "Zugleich sinkt das Potenzial an Arbeitskräften", stellte Hauser fest. Obwohl nun mehr Fachkräfte eingestellt werden könnten, fehlten geeignete Bewerber, stellte Michael Hayer, Heimleiter des AWO Seniorenzentrums in Schwenningen fest. Er wertete es als Erfolg, dass alle Akteure im Pflegebereich nun miteinander am Tisch säßen, obwohl sie in anderen Bereichen konkurrierten. "Das ist was Besonderes", findet auch Klaus Dorda vom Beratungsteamm Altenpflege des Bundesamtes für Familie. "Die Bewerber kommen aus der Gegend, nicht aus dem Ruhrgebiet", meinte Hayer. Die Anforderungen an den Beruf seien gestiegen.

Nach Ansicht von Regina Büntjen vom Arbeitskreis Pflege wird es langfristig nicht ohne ausländische Fachkräfte gehen. Obwohl diese oftmals sogar besser ausgebildet seien, gebe es bürokratische Hürden bei der Anerkennung der Abschlüsse, berichtete Monika Fadilah von der Diakonie. Sie schilderte, dass eine qualifizierte Fachkraft aus Spanien als Hilfsarbeiterin eingestellt werde müsse. Ansonsten sei die Bezahlung auch schon in der Ausbildung durchaus attraktiv. Festanstellung beim Arbeitgeber meist im Anschluss garantiert