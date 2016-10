Villingen-Schwenningen Pflegeberuf bringt viel Verantwortung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das versicherten Pflegefachkräfte bei einem Gespräch im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Schwenningen. Sie ist eine von vielen Einrichtungen im Kreisgebiet, die beim bevorstehenden Aktionstag Pflege im Landratsamt nicht nur jüngere, sondern auch schon etwas ältere Menschen für eine Pflegeausbildung ermuntern und ermutigen wollen. Im Gegensatz zu Nachbarländern leide der Beruf gerade in Deutschland unter einem falschen Image, wozu auch das Vorurteil schlechter Bezahlung gehöre, konstatierte Heimleiter Martin Hayer. Ilja Puhlmann (37) bestätigt diese Einschätzung. Nach dem Abitur in Villingen wollte er Wirtschaftsinformatik studieren und kam auf eine Warteliste. Nach seinem Zivildienst in der ambulanten Pflege der AWO übernahm er vorübergehend einen Job bei der Amsel-Kontaktgruppe in Donaueschingen, kümmerte sich um Behinderte. "Da wusste ich, dass es richtig für mich ist, mit meinen Händen und meinem Kopf für Menschen da zu sein." Er absolvierte eine Ausbildung im AWO Seniorenzentrum, qualifizierte sich als Wohnbereichsleitung und setzt obendrein sein Computer-Wissen sinnvoll ein. Er ist für die kniffligen Fragen bei der elektronischen Dokumentation zuständig und Beauftragter für Medizinprodukte. "Auch spezielle Fertigkeiten und persönliche Neigungen sind in der Pflege willkommen."

Dass nach wie vor überall nur wenige Männer in der Pflege arbeiten, erklärt sich Ilja Puhlmann mit Unwissenheit – auch in puncto Verdienst. Der erlaube sehr wohl den Unterhalt der eigenen Familie, auch dank attraktiver Schicht- und Wochenendzulagen. Je mehr Verantwortung jemand trage, desto besser werde er bezahlt, die Aufstiegschancen seien gut. "Außerdem gilt gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist anderswo nicht selbstverständlich." Auch das Argument familienunfreundlicher Arbeitszeiten will der Altenpfleger nicht gelten lassen. "Die Einrichtungen sind flexibel und nehmen weit möglichst Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse", betont auch Martin Hayer, der selbst vor 30 Jahren seine Krankenpflegeausbildung begann.

Menschen, die im eigenen Umfeld erlebt haben, wie notwendig und wechselseitig beglückend kompetente Pflege sein kann, fällt die Entscheidung für diesen Beruf offenbar leichter. Das jedenfalls lassen die Biographien zweier Kolleginnen erahnen. Kujtesa Ahmetaj (24) stammt aus Albanien und ist bei der Großmutter aufgewachsen. "Daher weiß ich, wie wichtig Fürsorge ist." Im vergangenen Jahr machte die junge Frau ihr Examen und beteuert, wie dankbar sie für ihren Arbeitsplatz ist. "Ich mache alles gern, aber am wichtigsten sind die Gespräche und die Beziehungen zu den Bewohnern. Wir sind wie eine große Familie." Sanela Hasancic (44) hat in ihrer bosnischen Heimat Medizinisch-Technische Assistentin gelernt. 2001 kam sie mit Sohn und Ehemann nach Deutschland, wo ihr Abschluss nicht anerkannt wurde. Zehn Jahre arbeitete Sanela Hasancic als Pflegehelferin, hat er erst dann beschlossen: "Ich will es richtig lernen und Fachkraft sein." Vor einer Woche hat sie nach dreijähriger Ausbildung ihr Examen bestanden und im AWO Seniorenzentrum eine Vollzeitstelle angenommen. "Jede Minute macht mir Freude", sagt sie lächelnd. "›Danke, Schwester!‹" Mit diesen Worten im Ohr kannst du zufrieden nach Hause gehen." Pflegefachkräfte sind enge Begleiter der Bewohner von Heimen und Patienten in Kliniken, managen deren Alltag und deren Krisen, skizziert Martin Hayer die körperliche und auch emotionale Nähe. "Pflege ist etwas Kostbares. Der Beruf ist anspruchsvoll und birgt viel Verantwortung." Lebhaft pflichtet Doris Glöckle (86) ihm bei. Sie sei vor eineinhalb Jahren nach langer Krankheitsphase und Operationen "auf Leben und Tod" ins Seniorenzentrum gekommen und habe sofort gespürt: "Hier kann ich bleiben." Tag und Nacht sei das Team für sie da, sie habe wieder laufen gelernt, sich regeneriert. Allerdings sei sie weiterhin dauerhaft auf kompetente Pflege, vor allem ihrer offenen Beine angewiesen, was in der eigenen Wohnung nicht funktionieren würde. Die Kontakte zu den Angehörigen sind eng, auch dafür ist Doris Glöckle dankbar: "Sie besuchen mich gern und fühlen sich wohl hier." Kujtesa Ahmetaj rät allen potenziellen Azubis zu einem Praktikum, um den Pflegealltag kennenzulernen. Kollegin Hasancic ergänzt: "Es gibt auch schwere Momente. Wir arbeiten mit Menschen, nicht mit Maschinen, die man abstellen kann. Man muss sensibel bleiben bis zum Schluss und bei aller Nähe dennoch Distanz wahren." Einig ist sich die Runde, dass pflegende Berufe mehr gesellschaftliche Wertschätzung verdient hätten.